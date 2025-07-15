Когда в 1968 году в прокат вышла «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, зрители покидали залы в ступоре.

Кто-то злился, кто-то говорил, что это наркомания. Критики разделились: одни называли фильм пустышкой, другие – гениальным. Почти без диалогов, с загадочным сюжетом и медитативным ритмом, он не походил ни на один другой фильм того времени.

Фильм, вдохновивший тысячи людей на одиночные походы

Главный герой фильма – искусственный интеллект. А в кадре – монолиты, космос, странные звуки и почти полное отсутствие объяснений. Только годы спустя начали появляться трактовки. Оказалось, что это вовсе не история о полёте в космос, а философское размышление о человеческой эволюции, времени и перерождении.

Сегодня «Одиссея» считается одним из главных фильмов XX века. Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.