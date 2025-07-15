Что известно о фильме «Алиса в Стране чудес»

Осенью 2025 года в российский прокат выйдет музыкальный фильм «Алиса в Стране чудес». Это не просто отечественная экранизация одноименной сказки Льюиса Кэрролла — в основу фильма лег советский аудиоспектакль, вышедший в середине семидесятых. 15-летнюю школьницу Алису сыграет Анна Пересильд, а жителей волшебной страны — Милош Бикович, Сергей Бурунов, Ирина Горбачева и другие. «Лента.ру» рассказывает о дате выхода, сюжете и касте новой «Алисы в Стране чудес».

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Главное о фильме

Страна: Россия

Жанр: фэнтези, приключения, мюзикл

Возрастное ограничение: 6+

Режиссер: Юрий Хмельницкий

Когда выйдет: осень 2025 года

На каких площадках выйдет: в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Kion

Длительность: неизвестно

В главных ролях: Анна Пересильд, Милош Бикович, Паулина Андреева, Ирина Горбачева

Дата выхода

О российской экранизации «Алисы в Стране чудес» заговорили осенью 2024 года — тогда стартовали съемки проекта. В феврале 2025-го трейлер картины сообщил, что она выйдет уже в текущем году. Точную дату релиза раскрыли через месяц после этого.

Российский фильм «Алиса в Стране чудес» выйдет 23 октября 2025 года

За прокат картины отвечает студия «Централ Партнершип». С ее помощью россияне увидели многие семейные картины: «Бременских музыкантов», вторую «Пальму», «Чебурашку» и даже фильм про приключения другой Алисы «Сто лет тому вперед».

Через некоторое время после кинотеатральной премьеры новая «Алиса» эксклюзивно появится в онлайн-кинотеатре Kion.

Telegram-канал «Русское кино в топе» включил «Алису в Стране чудес» в список самых ожидаемых фильмов 2025 года. По данным «Кинопоиска», выхода картины ждет более восьми тысяч пользователей.

Трейлер

Первые кадры из фильма показали на презентации другого проекта онлайн-кинотеатра Kion — сериала «Амура» с Юрием Колокольниковым и Аленой Михайловой. В видеоролик попало всего несколько фрагментов из будущей картины.

Первый тизер-трейлер к фильму появился на YouTube-канале Central Partnership 24 февраля 2025 года.

В апреле 2025-го компания «Централ Партнершип» представила первый официальный постер проекта — на нем показали Алису в исполнении Анны Пересильд, которая перемещается из современной Москвы в Страну чудес.

Сюжет

«Алиса в Стране чудес» — это история об обычной пятнадцатилетней девочке Алисе (Анна Пересильд). Однажды Алиса попадает в странное сказочное место — Страну чудес. Это волшебное измерение живет по своим законам: здесь нет времени, а солнце всегда ярко светит на небосводе.

В Стране чудес девочка узнает своих родных и друзей из привычного мира, правда все они почему-то утверждают, что не знакомы с юной Алисой, и называют себя антиподами.

В Стране чудес героине придется преодолеть множество препятствий: Алисе предстоит пройти через пустыню, горные вершины, волшебный лес и даже море собственных слез. А еще она должна будет обрести любовь и наконец повзрослеть — только так получится спасти Страну чудес от ужасной катастрофы и вернуться домой.

«Алиса в Стране чудес» — это фильм-мюзикл. В картине будет много песен и музыкальных номеров

Вдохновением для новой «Алисы в Стран чудес» стал одноименный детский аудиоспектакль, вышедший в СССР в 1976 году. Стихи и музыку для большинства песен написал советский поэт и музыкант Владимир Высоцкий — в фильме зрители услышат эти композиции в новой обработке.

Генпродюсер компании «Медиаслово» Данила Шарапов назвал Высоцкого одним из главных русских поэтов конца XX века.

«Актуализировать его поэзию в современной музыке в экранизации написанной им когда-то пластинки "Алиса в Стране чудес" — и гордость, и ответственность для всех нас», — объяснил Шарапов.

Производство

Первые новости о фильме «Алиса в Стране чудес» появились 3 сентября 2024 года — в этот день стартовали съемки картины. За производство отвечали кинокомпания «Медиаслово», стриминг Kion и «Газпром-Медиа Холдинг».

В феврале 2025-го онлайн-кинотеатр Kion запустил собственную киностудию KionFilm — «Алиса в Стране чудес» стала одним из первых ее проектов.

Режиссером новой «Алисы» стал Юрий Хмельницкий, снявший спортивную мелодраму «Лед 3»

Сценарий картины написала Карина Чувикова — ранее она работала над драмеди «Между нами химия» с Александрой Бортич в главной роли. Операторский пост занял Андрей Иванов, который работал с Хмельницким над созданием третьего «Льда».

За музыкальное сопровождение фильма отвечал Владислав Саратовкин — автор саундтрека к франшизе «Беспринципные», сериалам «Красная Поляна» и «Третье сентября». Художником-постановщиком проекта стала Анна Стрельникова («Фишер», «Тур с Иванушками»), а художником по костюмам — Татьяна Мамедова («Притяжение»).

В число продюсеров «Алисы в Стране чудес» вошли Данила Шарапов («Первый номер»), Петр Ануров («Волшебник Изумрудного города»), Тина Канделаки («Жуки») и другие.

Локациями для съемок новой «Алисы в Стране чудес» стали Москва, Сочи, Абхазия и Объединенные Арабские Эмираты

Актеры и роли

Главная роль в фильме «Алиса в Стране чудес» досталась Анне Пересильд. Юная актриса получила известность после роли советской школьницы Айгуль в хитовом сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». В 2024 году Пересильд озвучила песни для фильма «Летучий корабль» — ее голосом пела Забава, сыгранная Ксенией Трейстер.

Сама актриса назвала «Алису в Стране чудес» проектом мечты и заявила, что с детства хотела исполнить именно эту роль.

Какие актеры сыграют в музыкальном фильме «Алиса в Стране чудес»

Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте») — Алиса, пятнадцатилетняя школьница, попавшая в Страну чудес;

Милош Бикович («Холоп») — Безумный Шляпник, экстравагантный житель Страны чудес, друг Алисы;

Паулина Андреева («Метод») — Черная Королева, одна из властных правительниц Страны чудес;

Ирина Горбачева («Чики») — мать Алисы в реальном мире и Червонная Королева в Стране чудес.

Помимо этого, в касте картины заявлены Сергей Бурунов («Мылодрама»), Кристина Бабушкина («Беспринципные»), Полина Гухман («Мой папа не подарок»), Андрей Федорцов («Мамы»), Илья Лыков («Тетя Марта») и другие.

Большинство актеров сыграет в фильме сразу две роли — знакомого Алисы из реального мира и волшебное существо из Страны чудес.