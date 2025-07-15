Вышел первый трейлер «Семейного счастья»

Опубликован первый трейлер фильма Стаси Толстой "Семейное счастье", который позиционируется как смелое прочтение произведения Льва Толстого.

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Картина о проблемах в семье зрелого мужчины и молодой девушки была показана на минувшем ММКФ, и Евгений Цыганов получил за главную мужскую роль "Серебряного Святого Георгия". Прокат начнётся 11 сентября.

В ролях также: Евгения Леонова, Юлия Снигирь, Владислав Ценёв, Ирина Розанова, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анвар Либабов, Елена Морозова, Полина Лиске, Миша Гурай, Никита Павленко и другие.