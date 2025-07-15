«Одни из нас», «Андор» и другие — стали известны номинанты на премию «Эмми»

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Организаторы «Эмми-2025» объявили список номинантов на престижную телевизионную премию. 77-я церемония вручения премии назначена на 14 сентября.

Объявлены номинанты на премию «Эмми»
© Чемпионат.com

В число номинантов вошли создатели и актёры «Одних из нас», «Медведя», «Белого лотоса» и других популярных проектов этого сезона. Больше всего номинаций на «Эмми-2025» (27) получил второй сезон «Разделения».

Лучший драматический сериал

  • «Рай»;
  • «Больница Питт»;
  • «Белый лотос»;
  • «Одни из нас»;
  • «Разделение»;
  • «Андор»;
  • «Медленные лошади»;
  • «Дипломатка».

Лучший комедийный сериал

  • «Начальная школа «Эббот»»;
  • «Медведь»;
  • «Хитрости»;
  • «Никто этого не хочет»;
  • «Убийства в одном здании»;
  • «Терапия»;
  • «Киностудия»;
  • «Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или антология

  • «Переходный возраст»;
  • «Пингвин»;
  • «Чёрное зеркало»;
  • «Умираю, как хочу секса»;
  • «Монстры: История братьев Менендес»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме

Лучшая женская роль в драматическом сериале

  • Белла Рамзи («Одни из нас»);
  • Кери Расселл («Дипломатка»);
  • Кэти Бейтс («Мэтлок»);
  • Бритт Лоуэр («Разделение»);
  • Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

  • Узо Адуба («Резиденция»);
  • Кристен Белл («Никто этого не хочет»);
  • Кинта Брансон («Начальная школа «Эббот»);
  • Айо Эдебири («Медведь»);
  • Джин Смарт («Хитрости»).

Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме