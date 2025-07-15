Объявлены номинанты на премию «Эмми»

Организаторы «Эмми-2025» объявили список номинантов на престижную телевизионную премию. 77-я церемония вручения премии назначена на 14 сентября.

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В число номинантов вошли создатели и актёры «Одних из нас», «Медведя», «Белого лотоса» и других популярных проектов этого сезона. Больше всего номинаций на «Эмми-2025» (27) получил второй сезон «Разделения».

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал

«Начальная школа «Эббот»»;

«Медведь»;

«Хитрости»;

«Никто этого не хочет»;

«Убийства в одном здании»;

«Терапия»;

«Киностудия»;

«Чем мы заняты в тени».

Лучший мини-сериал или антология

«Переходный возраст»;

«Пингвин»;

«Чёрное зеркало»;

«Умираю, как хочу секса»;

«Монстры: История братьев Менендес»

Лучшая мужская роль в драматическом сериале

Лучшая мужская роль в комедийном сериале

Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

Сет Роген («Киностудия»);

Адам Броди («Никто этого не хочет»);

Джейсон Сигел («Терапия»);

Мартин Шорт («Убийства в одном здании»).

Лучшая мужская роль в мини-сериале, антологии или фильме

Лучшая женская роль в драматическом сериале

Белла Рамзи («Одни из нас»);

Кери Расселл («Дипломатка»);

Кэти Бейтс («Мэтлок»);

Бритт Лоуэр («Разделение»);

Шэрон Хорган («Заговор сестер Гарви»).

Лучшая женская роль в комедийном сериале

Узо Адуба («Резиденция»);

Кристен Белл («Никто этого не хочет»);

Кинта Брансон («Начальная школа «Эббот»);

Айо Эдебири («Медведь»);

Джин Смарт («Хитрости»).

Лучшая женская роль в мини-сериале, антологии или фильме