«Супермен» подвергся цензуре в Индии

Фильм «Супермен» показывается в индийских кинотеатрах в урезанной версии — национальная комиссия по цензуре решила убрать из ленты 41 секунду.

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Прежде всего, из «Супермена» вырезали моменты с непристойными жестами и выражениями (например, показанный героем средний палец). Однако вместе с этим лента лишилась двух сцен поцелуев Кларка и Лоис, в том числе эпизод в воздухе в конце фильма — комиссия посчитала, что эти моменты делают фильм слишком «чувственным».

Ранее звезда сериала «Счастливы вместе» Виктор Логинов объяснил, что цензура может быть полезна для кино, так как делает юмор «тоньше и элегантнее».