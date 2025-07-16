Продюсер сообщил, когда начнутся съемки продолжения «Питер FM»

Съемки продолжения фильма "Питер FM" с рабочим названием "Питер, любовь моя" планируют начать весной 2026 года. Об этом ТАСС сообщил продюсер картины Игорь Толстунов.

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«Планируем [начать съемки] весной будущего года. Где-то май-июнь. Снимать будем в Питере, смотрим также загородные объекты», — сказал собеседник агентства.

Как ранее рассказывал Толстунов, новый фильм расскажет историю других молодых героев, которые практически проходят путь персонажей "Питер FM".

«Но героям оригинальной картины, персонажам Евгения Цыганова, Екатерины Федуловой и Иры Рахмановой, мы придумали свою драматургию в этой истории, связанную с линией главных героев. Они не просто статисты. И не родители. Тем не менее сыграют важную роль в их судьбе», — говорил он.

Режиссером ленты "Питер, любовь моя" станет Полина Кондратьева, сценарий к новой картине уже написан - его авторами выступили Екатерина Мавроматис и Мария Лойтер.