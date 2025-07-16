Машков ответил, какими фильмами могли бы обменяться Россия и США

Глава Союза театральных деятелей России Владимир Машков прокомментировал идею обмена списками кинофильмов между Россией и США для взаимного продвижения традиционных ценностей.

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«В России огромное количество прекрасных фильмов, которые могут стать предметом обмена. Во-первых, сразу нужно подумать о картине, которая получила "Оскар", - это "Москва слезам не верит", ну и дальше по списку наших замечательных кинопроектов, которых у нас сотни», — сказал Машков в комментарии ТАСС.

Он подчеркнул, что "это - серьезный разговор, требующий основательного подхода".

«Но это, безусловно, должно быть кино, которое отражает нашу русскую душу», — отметил народный артист РФ.

Глава Союза кинематографистов России Никита Михалков, в свою очередь, назвал ленты, которыми могла бы поделиться американская сторона. По его мнению, это:

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин и его американский коллега обсудили по телефону возможность обмена продвигающими традиционные ценности кинокартинами между странами.

Идея обмена фильмами впервые была озвучена в ходе форума "Сильные идеи для нового времени" в начале текущего месяца.