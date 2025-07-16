В Москве завершилось прощание с режиссером Юрием Морозом

Церемония прощания с актером, режиссером и продюсером Юрием Морозом завершилась в Москве. Она проходила в Большом траурном зале Центральной клинической больницы (ЦКБ) № 1.

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Прощание посетили дочь и жена артиста, актрисы Дарья Мороз и Виктория Исакова. Также пришли гендиректор Первого канала Константин Эрнст и его супруга Софья, режиссеры Сергей Урсуляк, Ренат Давлетьяров, актеры Марьяна Спивак, Павел Деревянко, художественный руководитель Театра Сатиры и Театра на Малой Ордынке Евгений Герасимов и многие другие.

Венки на мероприятие прислали кинокомпания "Марс медиа", Первый канал, Союз кинематографистов России, гендиректор Московского концертного зала "Зарядье" Иван Рудин.

Отпевание артиста начнется в храме Воскресения Словущего на Ваганьковском кладбище в 12:30. Его смогут посетить только родные и близкие. После этого Мороза похоронят на Ваганьковском кладбище.

Мороз умер в ночь на 14 июля после болезни. Ему было 68 лет.

Артист запомнился зрителям ролями в лентах "Принцесса цирка", "Мэри Поппинс, до свидания!", "Пацаны" и "Лермонтов". Как режиссер Мороз дебютировал в 1990 году. Тогда он экранизировал роман Кира Булычева "Подземелье ведьм".

За всю карьеру продюсер удостоился множества наград, в числе которых были специальный приз "Лучшая режиссерская работа в телесериале" на фестивале "Бригантина" за телевизионный сериал "Каменская" и приз за лучший сценарий кинофестиваля "Выборг 2023" за ленту "Лунатики".