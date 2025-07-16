Появились подробности о Волан-де-Морте из сериала по «Гарри Поттеру»

Издание Redanian Intelligence выпустило небольшой материал про сериал по «Гарри Поттеру». В нём, помимо раскрытия информации о наличии шести эпизодов в первых двух сезонах, рассказали и про Волан-де-Морта.

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Если верить источникам издания, актёра на роль злодея уже утвердили, но раскрывать его имя не будут до самой премьеры. Какая цель? Сохранить интригу, поскольку слухи о том, кто может сыграть Тёмного лорда, ходили горячие. В одном из них говорилось о том, что роль персонажа исполнит Киллиан Мёрфи, но пока к такому лучше относиться с долей скепсиса.

Первый сезон сериала по «Гарри Поттера» выйдет в 2027 году.