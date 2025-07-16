Кто сыграет главную роль в фильме «Вервольф»

По данным издания Variety, актёр Аарон Тейлор-Джонсон, известный по «28 лет спустя» и другим фильмам, получил главную роль в фильме «Вервольф» Роберта Эггерса. Отмечается, что переговоры о съёмках в ленте ведёт Лили Роуз-Депп, дочь Джонни Деппа.

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Действие ленты развернётся в Англии XIII века. Сообщалось, что в сценарии есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

Focus Features, подразделение Universal, занимающееся артхаусом, которое выпустило и профинансировало «Носферату», снова сотрудничает с Эггерсом. Ещё один любопытный факт — Роберт хотел сделать фильм чёрно-белым, как, к примеру, «Маяк», но отказался от этой идеи.

Компания планирует выпустить хоррор 25 декабря 2026 года.