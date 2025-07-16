Стартовали съемки «Колобка»

В Москве стартовали съемки полнометражного фильма "Колобок", который станет спин-оффом популярной фэнтезийно-сказочной франшизы "Последний богатырь".

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Голос, мимику и "характер" главному герою вновь подарит комик Гарик "Бульдог" Харламов.

Также в ролях: Гоша Куценко (Волк), Мила Ершова ("скромная красавица Лада") и Дмитрий Журавлёв ("скромный пекарь Тихон"). Опубликованы персонажные постеры проекта.

По сюжету Колобок решает изменить свою судьбу и поневоле становится напарником. Таков скромный синопсис.

За проект отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START и канал "Россия". Дистрибьютор - "Атмосфера кино".

Режиссёр - Антон Маслов, создатель сериала "Последний Богатырь. Наследие".