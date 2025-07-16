В Мурманской области снимут три игровых фильма летом

ТАСС

Кинематографисты снимут в Мурманской области три художественных игровых проекта этим летом. Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.

В Мурманской области летом снимут три игровых фильма
© Global Look Press
"В Мурманской области этим летом кинематографисты снимут три художественных игровых фильма. Регион привлекает их как великолепными локациями, так и полярным днем, когда солнце вообще не заходит за горизонт, и можно снимать хоть круглые сутки", - сказала Солдатова, отметив, что летом в Кольском Заполярье будут также сниматься семь документальных фильмов.

По ее словам, съемки игровых картин уже начались.

Один из проектов "Теплый ветер с севера" - 16-серийный фильм, где главные герои - спасатель и врач с каждой серией они приближаются к раскрытию старой семейной тайны. Фильм "Сын" - о пожилом художнике, который во время арктического круиза встречает человека, утверждающего, что он его сын, и между ними завязываются сложные, но трогательные отношения. Картина "Мы едем в Диснейленд" расскажет историю молодого отца, у которого не осталось выбора кроме как украсть своего сына, чтобы с ним еще раз увидеться, добраться до Парижа и исполнить обещание - показать Диснейленд.

"Фильм затрагивает темы семьи, культуры, любви, традиционных ценностей на фоне меняющихся регионов России и их достопримечательностей, также фильм раскрывает красоту и уникальность русской северной природы. Одним из ключевых мест для съемки фильма является район Териберка, самое красивое и уникальное место на свете", - пояснила Солдатова.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Полярный", "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Филателия", "Велга", "На выдохе", "Туман".