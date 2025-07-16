В Мурманской области летом снимут три игровых фильма

Кинематографисты снимут в Мурманской области три художественных игровых проекта этим летом. Об этом сообщила ТАСС руководитель регионального центра поддержки кинопроизводства Светлана Солдатова.

"В Мурманской области этим летом кинематографисты снимут три художественных игровых фильма. Регион привлекает их как великолепными локациями, так и полярным днем, когда солнце вообще не заходит за горизонт, и можно снимать хоть круглые сутки", - сказала Солдатова, отметив, что летом в Кольском Заполярье будут также сниматься семь документальных фильмов.

По ее словам, съемки игровых картин уже начались.

Один из проектов "Теплый ветер с севера" - 16-серийный фильм, где главные герои - спасатель и врач с каждой серией они приближаются к раскрытию старой семейной тайны. Фильм "Сын" - о пожилом художнике, который во время арктического круиза встречает человека, утверждающего, что он его сын, и между ними завязываются сложные, но трогательные отношения. Картина "Мы едем в Диснейленд" расскажет историю молодого отца, у которого не осталось выбора кроме как украсть своего сына, чтобы с ним еще раз увидеться, добраться до Парижа и исполнить обещание - показать Диснейленд.

"Фильм затрагивает темы семьи, культуры, любви, традиционных ценностей на фоне меняющихся регионов России и их достопримечательностей, также фильм раскрывает красоту и уникальность русской северной природы. Одним из ключевых мест для съемки фильма является район Териберка, самое красивое и уникальное место на свете", - пояснила Солдатова.

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области, который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Полярный", "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Филателия", "Велга", "На выдохе", "Туман".