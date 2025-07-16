Начался показ сериала «Путешествие на солнце и обратно»

Сегодня в онлайн-кинотеатре START вышли первые три эпизода сериала "Путешествие на солнце и обратно" Романа Михайлова ("Сказка для старых", "Отпуск в октябре", "Наследие").

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Жанр проекта позиционируется как "магический реализм 90-х".

Режиссёр, снявший семисерийный фильм по собственному роману, собрал внушительный каст: Олег Чугунов, Марк Эйдельштейн, Дарья Екамасова, Кирилл Полухин, Фёдор Лавров, Виталий Коваленко, Олег Рязанцев, Лев Зулькарнаев, Чингиз Гараев, Арсений Касперович, Любовь Аксенова, Мария Мацель, Анна Завтур и многие другие.

Предварительно ознакомиться с их персонажами можно в серии персонажных тизеров и постеров, опубликованных сегодня стриминговым сервисом.