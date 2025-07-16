По франшизе "Мой маленький пони" создадут фильм с живыми актерами

Популярная франшиза My Little Pony ("Мой маленький пони") получит полнометражную лайв-экшн адаптацию от Amazon MGM Studios и Hasbro Entertainment.

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Как сообщают инсайдеры издания Variety, проект находится на ранней стадии разработки, творческая команда пока не сформирована.

Впервые игрушки My Little Pony - пластиковые лошадки с длинными гривами, которые можно расчёсывать - появились в 1982 году. Два года спустя бренд получил одноимённый мультсериал, транслировавшийся до 1987 года, и серию комиксов.

В 1990-е годы популярность серии спала, однако в 2003 году она была перезапущена и вновь стала пользоваться невероятным успехом, в том числе и у взрослой аудитории (вплоть до зарождения новой субкультуры).

На основе My Little Pony выходили мультсериалы и анимационные фильмы, самыми примечательными из которых стали "MLP: Новое поколение" (2021) и "Дружба - это волшебство" (2010). Сам бренд был включён в Национальный зал славы игрушек США.

В будущем компания Hasbro также намерена создать фильмы и сериалы по мотивам своих настольных игр Magic: The Gathering, Dungeons & Dragons и "Монополии".