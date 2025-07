Появился первый постер фильма «Супергёрл» с Милли Олкок

Режиссёр нового «Супермена» Джеймс Ганн опубликовал первый постер фильма «Супергёрл». Картина выйдет в кино 26 июня 2026 года.

На постере представлена исполнительница главной роли Милли Олкок («Дом Дракона»), которая стоит в своём супергеройском костюме. Рядом с ней — изменённый слоган фильма «Супермен» — надпись Look Up («Посмотри вверх») перекрывается фразой Look Out («Осторожно»).

Съёмки фильма «Супергёрл» завершились в мае этого года. Будущая лента расскажет историю Кары Зор-Эл, кузины Супермена, которая путешествует по галактике в компании Суперпса и отправляется на некие «кровопролитные поиски мести». Главную роль сыграла звезда сериала «Дом дракона» Милли Олкок. Премьера картины состоится 26 июня 2026 года.