Появился постер фильма «Мортал Комбат 2»

Студия Warner Bros. объявила дату выхода первого трейлера фильма «Мортал Комбат 2». Ролик покажут 17 июля в 18:00 мск.

Кроме того, студия показала новый постер картины. На нём изображён знаменитый дракон — символ турнира «Смертельная битва».

© Warner Bros.

Премьера фильма «Мортал Комбат 2» в мировом прокате состоится 24 октября — спустя 99 дней после выхода первого трейлера. Главные роли в ленте сыграли Карл Урбан («Пацаны»), Льюис Тан («Дэдпул и Росомаха»), Хироюки Санада («Сёгун»), Джессика Макнэми («Пианино») и другие актёры. Ранее сценарист картины Джереми Слэйтер говорил, что новая часть станет гораздо масштабнее первой.