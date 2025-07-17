Более чем 150 проектов получат господдержку

Итоги основного отбора на предоставление субсидий Минкультуры для производства национальных фильмов подведены, поддержку предоставят более чем 150 проектам. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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«Господдержку получат 154 проекта: 41 анимационный и 50 художественных фильмов, а также 63 документальных картины... В рамках отбора поступило 1012 заявок. По результатам конкурса до финала было допущено 413 заявок», - подчеркнула глава Минкульта.

Как отметила Любимова, эксперты оценивали картины по множеству критериев, в том числе художественной ценности, актуальности, соответствию целям и задачам госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Ранее Ольга Любимова рассказала, что Россия совместно с Китаем снимет фильм о событиях Второй мировой войны. Российская сторона поработает с одной из ведущих китайских кинокомпаний, пишет 360.ru.