Вышла восьмая серия второго сезона сериала «Фишер» — это финал

Сегодня на Wink вышел восьмой эпизод второго сезона сериала «Фишер». Он стал для нового сезона финальным — на этом история завершилась.

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Содержание восьмого эпизода раскрывать не будем, чтобы избежать даже малейших спойлеров, поэтому, если хотите поскорее узнать, чем закончилось шоу и кто в итоге оказался убийцей, смотрите сами.

Главные роли в «Фишере: Затмение» исполняют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Саши Бортич во втором сезоне проекта нет, зато в сериале появилась Ирина Старшенбаум в компании Никиты Худякова. К ролям шоураннеров вернулись Сергей Кальварский и Наталья Капустина.