Умер режиссер гонконгских кунг-фу-боевиков Тейлор Вон

Ушел из жизни Тейлор Вон, китайский гонконгский артист, режиссер, сценарист и продюсер, начавший карьеру постановщика в 1970-х.

Вон работал в формате кунг-фу-кино, детективов и комедий, а также жанровых кроссоверов, например - кунг-фу-комедий.

В портфолио Вона несколько десятков проектов, часть из них знакома отечественным видеоманам: "Возвращение смертоносного клинка", "Ладонь Будды", "Погоня за убийцей", "Приговоренный к повешению", "Кунг-фу против акробатки", "Триады: внутренние дела" и другие.

Тейлор Вон родился в 1950 году в семье режиссера Ю Вона. Пик карьеры - 1980-1990 гг. Бывшая жена - китайская гонконгская актриса Пруденс Лю.

Как передает Dimsum Daily (сайт заблокирован), причиной смерти 75-летнего постановщика стал рак горла.