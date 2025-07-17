В Москве состоялась повторная премьера фильма Алексея Учителя "Прогулка"

"Как всегда, все самое хорошее - в Москве", - сказал герой Леша в культовом фильме Алексея Учителя "Прогулка", повторная премьера которого состоялась в среду в столице.

Многие известные фильмы сегодня выходят в повторный прокат и демонстрируют неплохие сборы. Так, фильм "Прогулка" появится в кинотеатрах с 24 июля, недавно вышел и "Питер FM". С чем связана эта тенденция? Один из вариантов ответа предложил актер Павел Баршак. Он в разговоре с корреспондентом "РГ" признался, что старается относиться к современному кино позитивно:

"Пытаюсь, правда, пытаюсь". Однако ни одна из новинок актеру не запомнилась, в отличие от фильмов, проверенных временем.

Перед началом показа на сцене Павел Баршак, который сыграл Лешу в "Прогулке", поделился воспоминаниями о съемках. Он рассказал, как сообщил коллегам о скором рождении сына, на что получил сдержанное: "Поздравляем…". Также он предложил залу почтить память ушедших из жизни актеров - Сергея Пускепалиса и Юрия Степанова, которые появились в последнем кадре "Прогулки". Завершил свою речь Баршак фразой: "Если фильм обретает новое дыхание, то давайте дышать".

Режиссер "Прогулки" Алексей Учитель не смог лично присутствовать на премьере, но записал видеообращение. Сейчас у него в разгаре съемки в Александринском театре - идет работа над новым фильмом о композиторе Дмитрии Шостаковиче. В кадре режиссер обращает внимание зрителей на бюст рядом с собой - это Евгений Цыганов в роли Сергея Прокофьева. Ранее стало известно, что главную роль - самого Шостаковича - исполнит Олег Савцов. В фильме также заняты Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова и другие актеры.

Говоря о "Прогулке", Учитель признался, что до сих пор любит этот фильм и очень рад, что картина находит отклик у нового поколения.