Майя Хоук и Льюис Пуллман сыграют в фильме Wishful Thinking

По данным издания Variety, Майя Хоук и Льюис Пуллман, известные по «Очень странным делам» и «Громовержцам» соответственно, сыграют главные роли в фильме Wishful Thinking.

Сценарист и режиссёр Грэм Паркс снимет фильм о вспыльчивой паре, которая обнаруживает, что их эмоциональное состояние оказывает сверхъестественное влияние на окружающий мир. Пара должна решить, бороться ли им за свои отношения дальше или смириться с тем, что их сильная связь может приносить больше вреда, чем пользы, и жить в своё удовольствие.

Когда начнутся съёмки ленты, не раскрывают. У фильма также пока нет даже примерной даты выхода.