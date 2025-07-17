Алексей Рыбников отмечает 80-летие и снова работает над "Буратино"

Сказка "Буратино" готовится к выходу в прокат 1 января 2026 года, спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма "Приключения Буратино". В четверг свое 80-летие отмечает композитор-классик Алексей Рыбников. И он снова работает над "Буратино" - теперь уже над новым.

В будущей картине прозвучат легендарные мелодии народного артиста России, создателя оригинального саундтрека для телефильма 1975 года: "Бу-ра-ти-но", "Песня Кота и Лисы", "Серенада Пьеро", "Песня Фонарщиков (Папы Карло)", "Романс Черепахи Тортиллы". Также появится несколько оригинальных треков, включая и обновленную версию "Бу-ра-ти-но", переосмысленную легендарным композитором специально для нового фильма. В юбилейный год этот проект - главный для мастера.

Для молодого поколения расскажем, что Алексей Львович Рыбников с середины 60-х годов пишет музыку для кино. За несколько десятилетий в кинематографе Рыбниковым написана музыка более чем к сотне фильмов. Среди них картины "Про Красную Шапочку", "Вам и не снилось", "Тот самый Мюнхгаузен", "Звезда".

В этом году Алексей Львович был удостоен награды "За выдающийся вклад в российский кинематограф" на Национальной кинопремии "Золотой Орел".