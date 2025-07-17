В Москве началось прощание с режиссером Миттой

В московском Центральном доме литераторов началось прощание с советским и российским режиссёром, сценаристом и продюсером Александром Миттой.

Проститься с выдающимся кинодеятелем пришли многие друзья, коллеги, поклонники.

Среди тех, кто пришёл на церемонию, - художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов, поделившийся воспоминаниями об усопшем:

"Он был талантливый человек, талантливый во всём - и как человек, и как художник, как режиссёр", - сказал он.

Гроб с телом уже доставили в зал ЦДЛ для прощания.

Народный артист России Александр Митта умер 14 июля на 93-м году жизни. Похоронят режиссёра рядом с женой.