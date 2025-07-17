Вышел трейлер «Бухты Бэррона»

Локализованный трейлер фильма «Бухта Бэррона» (Barron's Cove) обнародовала 16 июля 2025 года кинокомпания «Парадиз». Главные роли в триллере режиссера и сценариста Эвана Ари Кельмана исполнили Гаррет Хедлунд, Хэмиш Линклейтер, Кристиан Конвери, Стивен Лэнг, Трэмелл Тиллман, Бриттани Сноу и другие.

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- После гибели сына в результате несчастного случая Калеб (Хедлунд), мужчина со склонностью к насилию, погружается в глубокое горе, - сообщается в синопсисе. - Спустя месяцы после трагедии, не смирившись с утратой, он убеждён, что истинный виновник остался безнаказанным. Он решает взять дело в свои руки и похищает мальчика, причастного к происшествию. Калеб объявлен в розыск, и ситуацию обостряет то, что похищенный ребёнок — сын влиятельного политика.

В российский прокат «Бухта Бэррона» выйдет 14 августа.