Билеты на новый фильм Кристофера Нолана начали продавать за год до премьеры

Чемпионат.com

Западные киносети открыли продажи билетов на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Любопытно, что до старта зарубежного проката ещё ровно год — показы начнутся 17 июля 2026 года.

Начались продажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана
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Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Съёмки ленты стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции, Марокко и Исландии. «Одиссея» стала первым фильмом, который полностью снимут на IMAX-камеры.