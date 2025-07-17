Начались продажи билетов на новый фильм Кристофера Нолана

Западные киносети открыли продажи билетов на фильм «Одиссея» Кристофера Нолана. Любопытно, что до старта зарубежного проката ещё ровно год — показы начнутся 17 июля 2026 года.

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Лента расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Главного героя воплотит на экране Мэтт Дэймон («Отступники»). В фильме также снялись Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

Съёмки ленты стартовали в феврале и уже прошли в Италии, Греции, Марокко и Исландии. «Одиссея» стала первым фильмом, который полностью снимут на IMAX-камеры.