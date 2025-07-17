«Супермена» начали показывать в России на два дня раньше

В российских кинотеатрах уже стартовали показы фильма «Супермена» — на два дня раньше изначально заявленных сроков, то есть 17 июля вместо 19 числа.

В Санкт-Петербурге фильм показывают такие киносети, как Mori Cinema, «Киноград», «Кинополиск», «Люксор» и «Мираж».

В Москве залов ещё больше — Mori Cinema, «Атлантис Кино», «Алмаз Синема», «Киноквартал», «Киномакс», «Космик», «Люксор», «Мираж Синема», «Синема Стар» и другие.

«Супермен» — первый фильм новой киновселенной DC, за создание которой отвечает Джеймс Ганн («Стражи Галактики», «Отряд самоубийц: Миссия навылет»). Фильм уже успешно стартовал в международном прокате и собрал хорошие отзывы от первых зрителей.