Перечислены главные фильмы Юрия Кары

"Завтра была война" и "Мастер и Маргарита". Главные фильмы Юрия Кары
17 июля ушел из жизни кинорежиссер, автор знаменитых фильмов эпохи перестройки. Ему было 70 лет.
«Завтра была война» (1987)
Экранизация повести Бориса Васильева стала дипломной работой режиссера — и сразу принесла ему славу. Возможно, черно-белый фильм о сталинских репрессиях в те годы попал в нерв зрителя. А может быть, все дело в игре актеров.
Вера Алентова играет в нем Валендру, учительницу, которая на предложение повесить в школе зеркала ехидничает: "Кокоток растить будем?" "Нет, женщин", — отвечает ей новый директор школы (Сергей Никоненко), вместе с учениками поющий под гармонь. Нина Русланова здесь — железная коммунистка, товарищ Полякова. А в центре истории — школьники, 9 "Б": убежденная комсомолка Искра Полякова, ее подруга Зина, у которой в голове мальчики и свидания, и Вика Люберецкая, отец которой попадает под каток репрессий. Вика отказывается отречься от отца — и в результате заканчивает жизнь самоубийством. Одна из самых ярких сцен в ленте — Искра (Ирина Чериченко), читающая на могиле подруги "До свиданья, друг мой, до свиданья!" Сергея Есенина.
В самом конце одна из героинь скажет: "Просто 1940 год високосный, поэтому он тяжелый, а следующий будет лучше". Это "завтра" принесло войну — и в финале рассказывается, как 9 "Б" помогал стране бороться с фашистами.
«Воры в законе» (1988)
Юрий Кара выступил здесь не только режиссером, но и автором сценария. Криминальная драма снята по мотивам рассказов Фазиля Искандера. В Советском Союзе это был первый фильм, где подробно была показана организованная преступность в стране. Необычную для себя роль криминального авторитета сыграл Валентин Гафт. Критикам лента не понравилась — но ее посмотрели почти 40 млн зрителей за год.
«Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989)
После успеха своего первого большого фильма режиссер снова обратился к той же теме. А после работы над вторым фильмом вновь взялся за творчество Фазиля Искандера — на этот раз новеллы "Пиры Валтасара" из романа "Сандро из Чегема". Кстати, писатель сам создал сценарий к ленте.
Экранизация снова стилизована под 30-е годы. Почти весь фильм зритель наблюдает пир, устроенный для товарища Сталина в Абхазской АССР. Звучат тосты, танцуют артисты. А после пира эти артисты начинают пропадать. Зрители увидели фильм только после распада СССР.
«Мастер и Маргарита» (1994)
И снова экранизация — на этот раз великого романа Михаила Булгакова. Сценарий режиссер снова написал сам. Фильм был снят — и не выходил в прокат до 2011 года из-за разногласий с продюсерами. В ролях — звезды нашего кино: Анастасия Вертинская (Маргарита), Виктор Раков (Мастер), Валентин Гафт (Воланд), Сергей Гармаш (Иван Бездомный) и многие другие.
В ленте Юрия Кары нет некоторых моментов, которые любят читатели книги. И, наверное, нет ни одной экранизации этого романа, которая нравилась бы всем — его каждый представляет настолько по-своему, что непременно оказывается чем-то недовольным. Да и переложить на экран такое множество сюжетных линий тоже непросто. Но тем интересней может быть смотреть разные варианты.