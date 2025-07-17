Кинокомпания «Атмосфера кино» сообщила о завершении съёмок фильма «Левша». Адаптация одноимённой повести Николая Лескова выйдет в прокат 22 января 2026 года.

Видео доступно в группе «Атмосфера кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Атмосфера кино».

Сюжет ленты повествует о молодом офицере Петре Огареве, который хочет заслужить доверие императора Александра III. Он берётся за расследование, связанное с таинственной механической блохой. На помощь к офицеру приходит гениальный изобретатель с прозвищем Левша.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Ян Цапник («Артек. Большое путешествие») и Фёдор Федотов («Любовь Советского Союза»). Режиссёром выступил Владимир Беседин — сценарист фильма «Майор Гром: Чумной доктор».