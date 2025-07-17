В России начали снимать драму «Враги» с Аксеновой, Михалковой и Екамасовой

Начались съемки драматического сериала Душана Глигорова "Враги", рассказывающего о бытовой соседской вражде, переросшей в открытое противостояние. Многосерийный фильм снимается для онлайн-кинотеатра Okko, и работает над ним та же команда, которая создала сериал "Трасса". Напомним, что он признан лучшим по итогам 2024 года.

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По сюжету нового сериала семья Телегиных закончила стройку мечты. В глухой деревне недалеко от Ельца, на месте старой родительской дачи, возведен модный современный барнхаус. Ради этого Игорю (Дмитрий Ендальцев), специалисту в сфере IT, и его жене Дарье (Любовь Аксенова), практикующему психологу, пришлось влезть в долги, но другого выхода не было - врачи рекомендовали их сыну с иммунным заболеванием жить в экологически чистой местности.

Однако возникает проблема - соседи. Кулешовы живут в этой деревне, кажется, от начала времен. Тамара Кулешова (Анна Михалкова) - патриарх семейства, тянет на себе умирающее хозяйство, полусумасшедшего деда, старшего сына, отбывающего третий срок, и младшего, который перебивается разовыми заработками. Москвичи, поставившие рядом со старым деревенским домом Кулешовых свою выпендрежную дачу - как кость в горле.

Душан Глигоров, режиссер-постановщик, рассказывает, что "Враги" отличаются от его предыдущих работ "камерностью и при этом абсолютным вовлечением зрителя в историю".

Олег Маловичко, автор сценария и продюсер, признается, что относится к меньшинству людей, считающих опыт общежития травмирующим: "Об этом вся история, и большая часть реакций, деталей не выдуманы, а взята из жизни. От предыдущих работ, в том числе с Душаном, эта история будет отличаться интонационно, но это, надеюсь, все те же попытки исследовать на изломе человеческий характер. С ходу я, как автор и продюсер, не вспомню истории такого тона, этим, надеюсь, среди прочих причин она и будет интересна".

Съемки "Врагов" пройдут в Москве, Республике Башкортостан и Ельце.