Вышел русский трейлер «Токсичного мстителя»

Компания «Наше кино» выпустила русскоязычный трейлер фильма «Токсичный мститель». Картина выйдет в российский прокат 4 сентября.

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Видео доступно в группе «Наше кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Legendary Pictures.

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Оригинальный фильм 1984 года рассказывал об уборщике, превратившегося в жуткого мутанта. После трансформации он решает бороться за справедливость. Ремейк картины анонсировали аж в 2019 году, однако с тех пор фильм не могли выпустить из-за различных проблем.

Главную роль в картине сыграл звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж. В фильме также снялись Кевин Бейкон («Убийство первой степени»), Элайджа Вуд («Властелин колец: Братство кольца») и Джейкоб Тремблей («Доктор Сон»). Режиссёром выступил актёр Мэйкон Блэр, который играл в фильмах «Оппенгеймер» и «Золото».