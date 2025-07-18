Вышел дублированный трейлер мультфильма «Зверопоезд»

Кинопрокатная компания "Вольга" представила локализованные трейлер и постер франко-американской анимационной экшн-комедии "Зверопоезд" (Pets on a Train, 12+) от создателей популярного мультфильма "Приключения аргонавтов".

© Российская Газета

По сюжету домашние питомцы оказываются в ловушке на мчащемся поезде и вскоре выясняют, что виновником произошедшего является злопамятный барсук Ханс. Последней надеждой зверей становится находчивый енот по кличке Сокол.

Созданием мультфильма занималась компания TAT Productions, режиссёры: Жан-Кристиан Тасси и Бенуа Даффи.

Международная премьера ленты состоялась на фестивале анимационных фильмов в Анси в июне, российская назначена на 11 сентября 2025 года (вместо 14 августа).