Вышел дублированный трейлер мультфильма "Зверопоезд"
Кинопрокатная компания "Вольга" представила локализованные трейлер и постер франко-американской анимационной экшн-комедии "Зверопоезд" (Pets on a Train, 12+) от создателей популярного мультфильма "Приключения аргонавтов".
По сюжету домашние питомцы оказываются в ловушке на мчащемся поезде и вскоре выясняют, что виновником произошедшего является злопамятный барсук Ханс. Последней надеждой зверей становится находчивый енот по кличке Сокол.
Созданием мультфильма занималась компания TAT Productions, режиссёры: Жан-Кристиан Тасси и Бенуа Даффи.
Международная премьера ленты состоялась на фестивале анимационных фильмов в Анси в июне, российская назначена на 11 сентября 2025 года (вместо 14 августа).