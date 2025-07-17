Вышел трейлер фильма «Трон: Арес»

Компания Disney представила новый трейлер фильма «Трон: Арес». Премьера фантастической картины состоится 10 октября.

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Видео доступно на YouTube-канале Disney. Права на видео принадлежат Disney.

В третьей части культовой серии цифровой мир начнёт проникать в реальность. Жители обеих вселенных столкнутся в битве, параллельно пытаясь остановить масштабные разрушения обоих миров.

Главные роли в будущей ленте сыграли Джаред Лето («Бегущий по лезвию 2049»), Грета Ли («Прошлые жизни») и Эван Питерс («Монстр: История Джеффри Дамера»). Знаменитый актёр Джефф Бриджес вновь воплотил персонажа Кевина Флинна, которого играл в предыдущих частях. Режиссёром картины выступил Йоаким Рённинг — постановщик фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки».