Десять самых малозаметных киноляпов в советских фильмах

Многие советские фильмы до сих не потеряют своей популярности и остаются в списках самых любимых. Однако кинопроизводство — процесс сложный, и иногда во время него создатели картин могут «проморгать» ошибки, которые в итоге попадают на экраны и остаются в истории. «Вечерняя Москва» составила подборку из 10 киноляпов в советских фильмах, которые заметили только самые внимательные зрители.

© Вечерняя Москва

«Покровские ворота»

© Вечерняя Москва

Действие фильма «Покровские ворота» происходит в Москве в 1950-х годах, однако в одной из сцен у мальчика на куртке можно увидеть символ Олимпиады 1980 года — Олимпийского Мишку.

© Вечерняя Москва

В «Служебном романе» также можно увидеть киноляпы:

В сцене с Верочкой и Людмилой Прокофьевной, когда они выходили из кабинета в конференц-зал, лак на ногтях секретарши в одном кадре красный, а на другом — бежевый.

Также в одной из сцен Ольга Рыжова идет с зонтом по платформе. На разных кадрах ручка и наконечник имеют разную форму.

© Вечерняя Москва

«17 мгновений весны»

© Вечерняя Москва

В одной из серий «17 мгновений весны» главный герой Штирлиц едет в машине, а на фоне играют песни французской певицы Эдит Пиаф. Действие картины происходит в 1945 году, и хотя Пиаф начала выступать еще в 1930-х годах, композиции, которые играют в машине Штирлица — Milord и Non, je ne regrette rien — вышли только в 1960-х.

«Мимино»

© Вечерняя Москва

Когда в фильме «Мимино» учительница Лали встречает по дороге Мимино и его племянника, она держит в руках бидон. Однако в следующем кадре он уже сменяется на модную красную сумку.

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

Чтобы Доцент из фильма «Джентльмены удачи» казался суровым, ему рисуют татуировки. Однако можно заметить, что наколка с изображением лампочки из кадра в кадр меняет свое направление.

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

В моменте фильма «Берегись автомобиля», где троллейбус подъезжает к остановке, на нем отчетливо можно разглядеть номер 413, однако когда он отъезжает, зрители видят уже номер 478.

© Вечерняя Москва

«Белое солнце пустыни»

© Вечерняя Москва

В фильме «Белое солнце пустыни» тень головы Саида, который по подбородок закопан в песок, сама по себе смещается в разные стороны на кадрах. Длина и направление тени создает ощущение, что с момента встречи Саида и Сухова и до начала его спасения прошло минимум полдня.

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

В кинокартине «Любовь и голуби» в сцене, где Василий Кузякин занимается в спортзале, на нем можно увидеть белую рубашку и синий галстук. При этом на следующих кадрах зрители могут заметить, как Кузякин вместе с Раисой Захаровной на рынке покупают этот же синий галстук.

© Вечерняя Москва

© Вечерняя Москва

В фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»:

В одной из сцен в квартире Нади Женя Лукашин звонит с ее телефона. Внимательные зрители заметили, что телефон меняет цвет — в разных кадрах он то зеленый, то красный.

А еще в самом начале в титрах можно увидеть опечатку: в слове «исключительно» пропущена буква «л».

© Вечерняя Москва

В «Бриллиантовой руке» в сцене, где Геша (Геннадий Козодоев) дарит жене Семена Семеновича цветы, а детям мороженое, также можно заметить киноляп.

© Вечерняя Москва

Козодоев отдает женщине два цветка, а детям — эскимо, однако в следующих кадрах дети едят мороженое из блюдца, а жена Семена Семеновича держит в руке только один цветок.

Советские мультфильмы тоже обожают до сих пор. Они всегда славились своей добротой и моралью, однако сейчас повзрослевшие дети вспоминают, что некоторые из этих мультиков были настолько грустными, что в какой-то степени смогли нанести им детские травмы. «Вечерняя Москва» составила подборку из 10 грустных, а порой даже жутких советских мультфильмов.