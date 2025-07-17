Сборы ремейка «Лило и Стич» достигли $1 млрд

Мировые сборы ремейка популярного мультфильма «Лило и Стич» достигли $ 1 млрд. Такого результата картина добилась за восемь недель проката.

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Таким образом, лента об инопланетном зверьке стала самой кассовой среди других голливудских фильмов 2025 года. При этом картина занимает второе место по сборам среди других произведений этого года — лидером остаётся мультфильм «Нэчжа побеждает Царя драконов», который собрал $ 2,2 млрд.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй. Ранее инсайдер сообщал, что съёмки второй части должны стартовать в начале 2026 года.