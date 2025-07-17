Представлены постеры героев фильма «Мортал Комбат 2»

WB и New Line Cinema с выпуском дебютного трейлера «Мортал Комбат 2» опубликовали 16 персональных постеров героев фильма.

© globallookpress

Вместе с этим создатели фильма назвали сиквел очень большим и важным: если первая часть просто сделала очертания для киновселенной, то сиквел станет большим событийным фильмом, который поставит «Мортал Комбат» на пьедестал.

Шао Канг — Мартин Форд

© WB

Джонни Кейдж — Карл Урбан

© WB

Соня Блейд — Джессика МакНэми

© WB

Рейден — Таданобу Асано

© WB

Кун Лао — Макс Хуанг

© WB

Китана — Аделин Рудольф

© WB

Джейд — Тати Габриэль

© WB

Синдел — Ана Ту Нгуен

© WB

Лу Кан — Луди Лин

© WB

Би-Хан — Джо Таслим

© WB

Скорпион — Хироюки Санада

© WB

Шан Цзун — Чин Хань

© WB

Барака — СиДжей Блумфилд

© WB

Джакс — Мекад Брукс

© WB

Кано — Джош Лоусон

© WB

Коул Янг — Льюис Тан