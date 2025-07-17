Представлены постеры героев фильма «Мортал Комбат 2»
WB и New Line Cinema с выпуском дебютного трейлера «Мортал Комбат 2» опубликовали 16 персональных постеров героев фильма.
Вместе с этим создатели фильма назвали сиквел очень большим и важным: если первая часть просто сделала очертания для киновселенной, то сиквел станет большим событийным фильмом, который поставит «Мортал Комбат» на пьедестал.
Шао Канг — Мартин Форд
© WB
Джонни Кейдж — Карл Урбан
© WB
Соня Блейд — Джессика МакНэми
© WB
Рейден — Таданобу Асано
© WB
Кун Лао — Макс Хуанг
© WB
Китана — Аделин Рудольф
© WB
Джейд — Тати Габриэль
© WB
Синдел — Ана Ту Нгуен
© WB
Лу Кан — Луди Лин
© WB
Би-Хан — Джо Таслим
© WB
Скорпион — Хироюки Санада
© WB
Шан Цзун — Чин Хань
© WB
Барака — СиДжей Блумфилд
© WB
Джакс — Мекад Брукс
© WB
Кано — Джош Лоусон
© WB
Коул Янг — Льюис Тан
© WB