С военных фильмов предложили снять гриф 18+

Классику отечественного военного кино, например, такие картины, как «А зори здесь тихие» или «Они сражались за Родину», нельзя показывать в школах, поскольку в них герои курят, выпивают, моются голыми в бане и погибают, а такой контент запрещен для несовершеннолетних. На эту проблему обратили внимание представители Министерства культуры на круглом столе Госдумы на тему деструктивного контента в кино. В ведомстве попросили депутатов помочь отделить зерна от плевел, и точнее определить, какие фильмы юным россиянам вредны, а на каких их нужно воспитывать. «Парламентская газета» узнала подробности.

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Что нельзя детям

Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» действует с 2011 года. Статья 5 содержит виды такой информации, ее чуть не с каждым годом становится больше. Запрещено показывать сцены, способные вызвать у детей желание курить и выпивать. В зависимости от возраста нельзя демонстрировать половые отношения мужчины и женщины, использование бранных слов и выражений, сцены жестокости и насилия, а также кадры, способные вызвать у детей страх, ужас или панику.

Выдавая прокатное удостоверение картине, Минкультуры, соотносясь с законом, наносит возрастную маркировку. Детей младше указанного возраста не должны пускать в кинотеатры на сеансы, такие картины нельзя крутить в школах и летних лагерях, показывать по телевизору днем.

По действующим нормам, многие фильмы о Великой Отечественной войне следует относить к категории 16+ или даже 18+, поскольку в кадре гибнут люди, рассказал директор департамента кинематографии Минкульта Дмитрий Давиденко.

«Мы идем на некоторые уступки, чтобы побольше людей увидели важные фильмы в кинотеатрах, чтобы их можно было показать в школах, — сообщил он. — Это проблема, которую нужно решать, и здесь мы рассчитываем на помощь депутатов».

Депутат нарушала закон?

Наличие проблемы подтвердили и представители национальной платформы детско-юношеского контента «Киносферум». Они привели конкретные примеры: фильмы «А зори здесь тихие», где герои курят, выпивают и моются в бане, а также «Они сражались за Родину», который демонстрирует жестокость военного времени. Причем этот фильм Минпросвещения рекомендовало школьникам, напомнил главред платформы Николай Табашников. Но если его показать на платформе, по его словам, «штрафы от Роскомнадзора прилетают очень быстро, поскольку там все анализирует искусственный интеллект».

Директор «Киносферума» Николай Дубовой рассказал, как лично беседовал с гендиректором Мосфильма Кареном Шахназаровым, выпрашивая разрешение вырезать сцену в бане и замазать сигареты в кадре.

Проблему депутаты услышали. И теперь будут работать над ее решением, подтвердила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова. Она рассказала, как во время встреч со школьниками демонстрировала им страшные кадры из Донбасса, потому что только так, по ее мнению, можно донести правду о том, что там происходит и почему началась СВО. Однако получается депутат нарушала закон?

В целом, по словам Лантратовой, проблема деструктивного контента в кино крайне актуальна, особенно в том, что просачивается к нам из западных стран, несмотря на то, что их киностудии в большинстве заявили об уходе с российского рынка. Те же США экспортируют через кинопродукцию чуждые нашим детям ценности и формируют культурную зависимость от Запада, считает депутат.

Кто научит режиссеров

В 2024 году через прокат в российских кинотеатрах прошли 214 отечественных картин и 550 зарубежных. При этом 78 процентов зрителей предпочли смотреть наше кино, сообщил Дмитрий Давиденко. Администраторы кинозалов должны проверять возраст посетителей, иначе им грозит штраф или даже временное закрытие.

За то, что дети смотрят дома, отвечают их родители. В онлайн-кинотеатрах с семейным контентом есть фильмы 18+, и это проблема, считает Давиденко. В свое время, по его словам, платформы зазывали правообладателей тем, что у них можно крутить что угодно, не боясь лишиться прокатного удостоверения.

«Мы до сих пор с этим разбираемся, получаем обращения, блокируем такой контент», — сказал глава департамента кинематографии.

Из 150 фильмов, производство которых ежегодно финансирует Минкульт, только 10—12 — картины для детей и юношества. Снимать их тяжело, объяснил Давиденко:

«Кинематографисты не до конца понимают, что такое фильмы для детей. Приходится на самом элементарном уровне объяснять. Мы привлекаем психологов и педагогов, проводим творческие лаборатории».

Минпросвещения этой весной разослало список фильмов, рекомендованных для показа в школах. Смотреть их или нет, в каждом учебном заведении решают сами, отметил директор департамента воспитания Минпросвещения Игорь Юргин и сообщил, что в ведомстве готовят перечень ста лучших отечественных картин, которые классифицируют по возрасту и учебным предметам.