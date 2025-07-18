В годовщину начала спецоперации выйдет первый фильм с участниками СВО

Кинокомпания "Белая Стрела" до конца года завершит при поддержке Фонда президентских грантов работу над съемками первого в России художественного полнометражного фильма "Батюшка", в котором снимаются участники специальной военной операции. Героический боевик планируется презентовать на центральных каналах телевидения в годовщину начала СВО - 24 февраля 2026 года, сообщил ТАСС президент АНО Кинокомпания "Белая Стрела", актер, режиссер, продюсер Роман Высоцкий.

"До конца года мы планируем завершить работу над проектом "Батюшка", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Это будет художественный полнометражный фильм о вере в Бога, о военных священниках России, о простых бойцах и командирах - участниках специальной военной операции на Украине. Премьера состоится 24 февраля 2026 года, в день начала специальной военной операции, на одном из федеральных каналов", - сказал он.

В съемках фильма задействованы участники СВО. Большинство продолжают выполнять боевые задания, рискуя жизнью. В съемках фильма также задействованы российские актеры Эдуард Флеров, Михаил Солодко, Владимир Тимофеев, Михаил Васьков, Владимир Антоник и другие. Военным консультантом фильма является действующий участник СВО, проходивший службу в штурмовых подразделениях, ветеран боевых действий, член Союза писателей России, поэт Олег Прусаков с позывным Дырокол.

"Фильм основан на реальных событиях, о которых сценаристам фильма рассказали участники специальной военной операции. Все персонажи написаны с реальных фронтовиков, участников СВО, и в этом его уникальность. Мы брали пример с советского военного кино, в частности, с кинофильмов "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Аты-баты, шли солдаты" и "В бой идут одни старики" Леонида Быкова. Съемки киноленты проходили, в том числе, в зоне проведения специальной военной операции в Херсонской области - в районе поселка Алешки и села Великие Копани. В Алешках и сейчас проходят бои, и очень "жарко", - отметил режиссер.

Несколько эпизодов кинокартины снимали в кинокомплексе "Белая Стрела" в Волгограде, а также в Московской области на съемочной базе кинокомпании в поселке Жаворонки. Жанр киноленты - героический боевик, военный фильм, его длительность составит около двух часов.