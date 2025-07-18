Первый в РФ фильм с участниками СВО выйдет в годовщину начала спецоперации

ТАСС

Кинокомпания "Белая Стрела" до конца года завершит при поддержке Фонда президентских грантов работу над съемками первого в России художественного полнометражного фильма "Батюшка", в котором снимаются участники специальной военной операции. Героический боевик планируется презентовать на центральных каналах телевидения в годовщину начала СВО - 24 февраля 2026 года, сообщил ТАСС президент АНО Кинокомпания "Белая Стрела", актер, режиссер, продюсер Роман Высоцкий.

В годовщину начала спецоперации выйдет первый фильм с участниками СВО
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"До конца года мы планируем завершить работу над проектом "Батюшка", который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Это будет художественный полнометражный фильм о вере в Бога, о военных священниках России, о простых бойцах и командирах - участниках специальной военной операции на Украине. Премьера состоится 24 февраля 2026 года, в день начала специальной военной операции, на одном из федеральных каналов", - сказал он.

В съемках фильма задействованы участники СВО. Большинство продолжают выполнять боевые задания, рискуя жизнью. В съемках фильма также задействованы российские актеры Эдуард Флеров, Михаил Солодко, Владимир Тимофеев, Михаил Васьков, Владимир Антоник и другие. Военным консультантом фильма является действующий участник СВО, проходивший службу в штурмовых подразделениях, ветеран боевых действий, член Союза писателей России, поэт Олег Прусаков с позывным Дырокол.

"Фильм основан на реальных событиях, о которых сценаристам фильма рассказали участники специальной военной операции. Все персонажи написаны с реальных фронтовиков, участников СВО, и в этом его уникальность. Мы брали пример с советского военного кино, в частности, с кинофильмов "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука, "Аты-баты, шли солдаты" и "В бой идут одни старики" Леонида Быкова. Съемки киноленты проходили, в том числе, в зоне проведения специальной военной операции в Херсонской области - в районе поселка Алешки и села Великие Копани. В Алешках и сейчас проходят бои, и очень "жарко", - отметил режиссер.

Несколько эпизодов кинокартины снимали в кинокомплексе "Белая Стрела" в Волгограде, а также в Московской области на съемочной базе кинокомпании в поселке Жаворонки. Жанр киноленты - героический боевик, военный фильм, его длительность составит около двух часов.