19 июля исполнилось 90 лет народному артисту РСФСР, актеру, режиссеру, сценаристу и писателю Василию Ливанову. Прославившийся в роли Шерлока Холмса в популярных телефильмах советского времени артист является лауреатом престижных немецких и британских наград. Его последняя роль в кино датируется 2008 годом.

Ливанов прославился ролью Шерлока Холмса в теледетективах Игоря Масленникова

Объединенные названием «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» фильмы по произведениям Артура Конан-Дойля создавались на киностудии «Ленфильм» с 1979-го по 1986 год по заказу Гостелерадио СССР. Ливанов сыграл в пяти многосерийных телевизионных картинах, каждая из которых сразу же завоевывала популярность у советских зрителей. Созданный актером экранный образ по сей день остается одним из канонических изображений гениального сыщика с Бейкер-стрит.

Шерлок Холмс в исполнении Василия Ливанова и доктор Ватсон в исполнении актера Виталия Соломина полюбились публике настолько, что стали героями анекдотов. А фраза Холмса «Элементарно, Ватсон», как и другие реплики героев, стала — отчасти благодаря фильмам — крылатой. Артисты были близкими друзьями и за пределами съемочной площадки. «На экране можно сыграть любовь, а дружбу сыграть невозможно. Нужно дружить», — признавался Ливанов после ухода коллеги из жизни в 2002 году.

Масленников не хотел брать Ливанова на роль Шерлока Холмса

По словам актера, режиссер Игорь Масленников видел в образе Шерлока Холмса совершенно других актеров. На роль рассматривались, в частности, Александр Кайдановский («Сталкер», «Свой среди чужих, чужой среди своих») и Сергей Юрский («Республика ШКИД», «Золотой теленок»). Ливанова утвердили под нажимом оператора «Ленфильма» Юрия Векслера, который, как утверждал артист, руководил всем съемочным процессом.

«Масленников же далеко не сразу утвердил меня. Он утвердил меня после того, как Векслер ему сказал: "Если ты не будешь Ливанова снимать, я снимать фильм не буду". Вот и все», — рассказывал Ливанов в интервью изданию «Аргументы и факты».

Ливанов раскрыл сумму гонорара за роль Шерлока Холмса

На момент съемок в первом фильме «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» в 1979-м актер успел сняться в двух десятках картин, в том числе в «Неотправленном письме» Михаила Калатозова, «Звезде пленительного счастья» Владимира Мотыля и «Ватерлоо» Сергея Бондарчука, поэтому получал высшую ставку из возможных. Гонорар Ливанова составлял 500-700 рублей за съемочный день.

«К тому времени, когда я снимался в «Холмсе», у меня уже давно была высшая ставка», — Василий Ливанов в интервью «РБК» .

Благодаря роли Шерлока Холмса Ливанов прославился в Англии

В 2006 году актер стал почетным членом ордена Британской империи. «Елизавета II прислала в Москву свой указ, который подписали в 2006 году лично она, магистр этого ордена и ее муж герцог Эдинбургский», — рассказывал Ливанов.

«В указе написано, что я лучший Шерлок Холмс всех времен с начала экранизации Конан-Дойла», — Василий Ливанов, в интервью kp.ru .

Помимо этого, еще до работы над фильмами Масленникова актер был удостоен премии имени Генриха Грайфа в ГДР. На родине же Ливанов получил звание заслуженного, а затем и народного артиста РСФСР, а также орден Почета и орден «За заслуги перед Отечеством».

Ливанов также озвучил Карлсона и крокодила Гену

Шерлок Холмс — не единственный популярный образ, в создании которого участвовал известный актер. Ливанов работал на озвучании нескольких десятков мультфильмов. Его голосом говорят такие культовые анимационные герои, как крокодил Гена, Карлсон, Громозека из «Тайны третьей планеты» и Удав из «38 попугаев». В 1981-м артист также спародировал своего легендарного героя-сыщика, озвучив английского пса-детектива в мультфильме «Кот в сапогах».

Ливанов снимал мультфильмы и игровое кино как режиссер

С 1966-го по 1973 год Ливанов работал на студии «Союзмультфильм» режиссером-постановщиком. Он выступил режиссером мультфильмов «По следам бременских музыкантов» и «Синяя птица», а позднее срежиссировал, написал сценарий и исполнил главную роль в ленте «Дон Кихот возвращается». Заглавный герой вышедшего в 1997 году фильма стал последней большой ролью Ливанова.

Однако работать на телевидении артист не переставал еще два десятилетия. Например, в 2003-м он сыграл роль старца Фура в телеигре «Форт Боярд», а в 2019-м на экраны вышел исторический фильм Ливанова «Медный всадник России».