В работу запущен анимационный проект «Барби»

Издание Deadline сообщило, что Universal Pictures вместе со студией Illumination, известной по мультфильмам «Гадкий я» и «Миньоны», запустили в работу анимационный проект «Барби».

Представители Illumination, Universal и Mattel отказались от комментариев. Дата выхода пока неизвестна, но Deadline сообщили, что фильм будет выпущен компанией Universal Pictures, которая заключила эксклюзивное партнёрское соглашение с Illumination по вопросам финансирования и дистрибуции. О сюжете «Барби» пока ничего не известно.

Картина вряд ли будет связана с одноимённым фильмом с Марго Робби в главной роли, однако есть и такая вероятность.