Продюсер оценил идею о ремейках успешных российских фильмов

Продюсер Петр Ануров считает, что создание ремейков популярных российских фильмов связано с определенными рисками. Такое мнение он выразил в беседе с ТАСС, добавив, что часть зрителей относятся к ремейкам негативно.

"Если говорить о российском рынке, то я считаю, что если фильм не был снят в России и пришел из другой страны, это может быть интересным. Однако, когда речь идет о ремейке успешного фильма, который недавно вышел на российском рынке, например, 30-40 лет назад, мне кажется, это не очень интересно с продюсерской точки зрения. Я никого не осуждаю и не призываю к чему-то конкретному, но делать ремейк суперуспешного фильма - это большой риск, и не все зрители к этому относятся положительно", - сказал он.

Продюсер добавил, что встречаются ситуации, когда используют европейские или южнокорейские фильмы и адаптируют под определенную аудиторию.

"Американцы часто берут такие сценарии и делают свои версии, и иногда это получается даже лучше оригинала", - добавил собеседник агентства.

В качестве примера в России Ануров привел случай с ремейком итальянской картины "Идеальные незнакомцы" Паоло Дженовезе. Аналогом стал фильм "Громкая связь" режиссера Алексея Нужного, который адаптировала студия "Марс медиа". Он также напомнил, что отечественный фильм "Холоп" был куплен для создания ремейков в других странах, включая Турцию и Египет.

Ранее о предложении снять ремейки фильмов культовых советских режиссеров рассказали в Союзе кинематографистов РФ со ссылкой на письмо Минкультуры с предложениями Минпросвещения. Там уточняли, что для создания ремейков было предложено 30 фильмов культовых советских режиссеров. Позднее Минпросвещения опровергло информацию о предложении снимать ремейки советских фильмов.