На Дальнем Востоке стартовали съемки реалити-сериала "Лодка"

Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съёмок реалити-сериала "Лодка", рассказывающего о том, как построить малый бизнес за короткий срок.

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Как заверяют создатели проекта, сочетающего в себе жанры документального реалити и комедии, главная его цель - опровергнуть бесперспективность жизни в глубинке и невозможность ведения малого бизнеса. Режиссёр-постановщик - Михаил Полиит ("Солдатки", "Кинокухня").

Главный герой шоу Виталий в детстве пообещал отцу, что у него обязательно появится своя лодка. Повзрослев и став успешным предпринимателем, молодой человек так и не находит дело по душе. Тогда он решает купить старую лодку, чтобы починить её и отправить в плавание. В партнёры он берёт опытного моряка-механика, который знает всё о море и ничего о бизнесе. Вместе им предстоит запустить своё дело за 60 дней.

Съёмки проходят в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском крае.

"Идея проекта родилась из наблюдения за уникальной культурой людей, чья жизнь связана с малыми судами - рыбаками, мастерами, коллекционерами и просто энтузиастами. Это особое сообщество с богатой историей, сильными характерами и большой страстью к своему делу. Выбранный формат позволяет не просто показывать процесс реставрации лодки, но и раскрывать человеческие истории, конфликты, юмор и драйв, свойственные настоящему живому коллективу. Мы используем термин "сериалити", потому что это не просто документальный проект, а полноценное гибридное шоу, где реальные события и отношения участников разворачиваются как сюжетный сериал с сезонной структурой, кульминациями и запоминающимися героями", - рассказывает продюсер Леонид Закошанский.

Сериал будет эксклюзивно доступен зрителям онлайн-кинотеатра KION, дату премьеры объявят позже.