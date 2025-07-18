Сэмюэл Л. Джексон и Сильвестр Сталлоне — на новом кадре третьего сезона «Короля Талсы»

Чемпионат.com

Кампания Paramount опубликовала первый кадр третьего сезона сериала «Король Талсы». Дата выхода продолжения криминального шоу пока неизвестна.

Опубликованы новые кадры из сериала «Король Талсы»
© Paramount+

Сериал рассказывает о капо мафии Нью-Йорка, недавно вышедшем на свободу после 25 лет в тюрьме. Босс мафии направляет его в Талсу, штат Оклахома, чтобы распустить там криминальную сеть.

Главного героя сыграл Сильвестр Сталлоне («Рокки»). В третьем сезоне появится новый персонаж, роль которого исполнил Сэмюэл Л. Джексон («Мстители»). Он также станет главным героем спин-оффа шоу под названием «Король Нового Орлеана». Ранее в СМИ сообщали, что новый сериал покинул шоураннер Дэйв Эриксон — автор известного шоу «Бойтесь ходячих мертвецов».