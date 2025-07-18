Топ-11 лучших аниме-сериалов 2025 года

2025 год подарил поклонникам аниме-сериалов много интересных тайтлов: от ярких сайфайных боевиков до трогательных мелодрам. «Лента.ру» публикует топ-10 аниме 2025 года. В список лучших попали как продолжения популярных шоу, так и новинки, быстро завоевавшие зрительскую любовь.

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Обратите внимание: в этом материале собраны самые интересные аниме-сериалы первой половины 2025-го. В подборку не попали проекты, которые еще не вышли: они появятся здесь позже.

«Лазарь»

Оригинальное название: Lazarus.

Lazarus. Студия: MAPPA.

MAPPA. Когда вышел: апрель 2025 года.

апрель 2025 года. Сколько серий: 13.

13. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 7.1.

6.9 и 7.1. Где смотреть: каналы Adult Swim и TV Tokyo, стриминг Max.

Микс детективной фантастики и зрелищного боевика от создателя культового «Ковбоя Бибопа». В разработке боевых сцен участвовал Чад Стахелски — режиссер франшизы «Джон Уик».

В 2052 году мир изменился раз и навсегда — гениальный доктор Скиннер изобрел лекарство от всех болезней. Его чудо-препарат «Хапуна» был способен не только исцелять любые заболевания, но и мог лишать людей боли. Пока земляне массово принимали новое средство, Скиннер незаметно куда-то исчез.

Вернувшись через три года, обезумевший ученый заявил, что «Хапуна» смертельно опасна. Всем, кто хоть раз ее употреблял, осталось жить всего три года.

Для спасения человечества от вымирания была создана команда под кодовым названием «Лазарь». Группа из пяти талантливых спецагентов должна отыскать сошедшего с ума Скиннера и разработать вакцину, способную обезвредить действие «Хапуны».

«Монолог фармацевта» (2-й сезон)

Оригинальное название: Kusuriya no Hitorigoto.

Kusuriya no Hitorigoto. Студия: TOHO animation STUDIO, OLM.

TOHO animation STUDIO, OLM. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 24.

24. Длительность одной серии: 23 минуты.

23 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.8 и 8.5.

8.8 и 8.5. Где смотреть: стриминг Crunchyroll.

Продолжение истории Маомао — обаятельной травницы из вымышленного государства, очень похожего на средневековый Китай. Юная Маомао жила со своим приемным отцом-лекарем в квартале красных фонарей, но однажды ее похитили и продали в императорский дворец как служанку. Глава придворной стражи быстро понял, что Маомао — не обычная простушка: девушку повысили до слуги одной из наложниц императора, а еще она стала помогать местному лекарю и заодно распутывать странные преступления, происходящие во дворце.

Во втором сезоне юная травница-следователь раскрывает очередной масштабный заговор, угрожающий всем жителям дворца, а начальник Маомао — евнух Женьши — пытается рассказать девушке правду о своем происхождении.

«Гатиакута» / «Гачиакута»

Оригинальное название: Gachiakuta.

Gachiakuta. Студия: Bones.

Bones. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 14.

14. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 и 8.4.

8.7 и 8.4. Где смотреть: стриминг Crunchyroll.

Мрачное аниме от сценариста «Дандадана» (кстати, премьера второго сезона этого хитового аниме-сериала тоже состоится в 2025 году). В мрачном мире-антиутопии уровень жизни напрямую зависит от места, в котором находится человек. На верхних этажах небоскребов живут богачи, а бедные люди обитают в трущобах у подножия высоких зданий.

Еще хуже дела обстоят у тех, кто населяет Бездну. Это жуткое место, куда попадают отбросы общества и мусор, от которого избавляются богачи.

Мальчик по имени Рудо попадает в Бездну по ошибке — его обвиняют в нападении на приемного отца Регто и изгоняют вниз. Чтобы узнать правду о гибели отца и отомстить за него, Рудо объединяется с Мусорщиками — группой, которая сражается с монстрами, порожденными Бездной.

«Поднятие уровня в одиночку 2: Восстаньте из тени» (2-й сезон)

Оригинальное название: Solo Leveling.

Solo Leveling. Студия: A-1 Pictures.

A-1 Pictures. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 13.

13. Длительность одной серии: 23 минуты.

23 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.4 и 8.6.

8.4 и 8.6. Где смотреть: стриминг Crunchyroll.

Аниме, стартовавшее в 2024 году и сразу же ставшее международным хитом.

Жизнь простых землян изменилась, когда мир наполнили загадочные врата. Они открыли дорогу в подземелья, населенные жуткими существами и наполненные полезными ресурсами. Одновременно с этим у некоторых людей начали появляться необычные способности, которые позволяли спускаться в подземелья и сражаться с монстрами.

Главный герой аниме — парень по имени Сон Джин-Ву — тоже получил сверхспособности. Правда, его силы относились к Е-рангу (самому низкому из возможных). Во время одной из вылазок Сон столкнулся с жутким монстром и внезапно научился прокачивать собственные способности.

Ко второму сезону главный герой достиг высшего S-ранга и стал одним из самых мощных охотников в мире.

«Доктор Стоун: Научное будущее» (4-й сезон, 1-я часть)

Оригинальное название: Dr. Stone.

Dr. Stone. Студия: TMS.

TMS. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 24.

24. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.0.

8.2 и 8.0. Где смотреть: канал TV Tokyo.

История гениального Сенку Исигами и его друзей Тайдзю Оки и Огавы Юдзурихи, которые пытаются спасти окаменевшее человечество.

Много тысяч лет назад на Земле произошел загадочный катаклизм. Когда школьник-вундеркинд Сенку пробуждается ото сна, он обнаруживает, что практически все люди вокруг превращены в каменные статуи. Сенку хорошо разбирается в естественных науках, поэтому он решает заново запустить научный прогресс и возродить жизнь на Земле. На протяжении аниме главные герои встречают других выживших и пытаются вместе раскрыть причину, по которой земляне обратились в камень.

Забавное научно-фантастическое шоу подходит к финалу — четвертый сезон «Доктора Стоуна» отвечает на все вопросы, мучившие поклонников аниме.

Первую часть четвертого «Доктора Стоуна» показывали с января по март 2025-го. Показ второй половины сезона стартовал 10 июля.

«Дни Сакамото»

Оригинальное название: Sakamoto Days.

Sakamoto Days. Студия: TMS.

TMS. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 11.

11. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.4.

7.3 и 7.4. Где смотреть: стриминг Netflix.

Нестандартная экшен-комедия о киллере на пенсии, который вынужден вернуться в игру. Аниме-сериал умело миксует комедийные элементы, динамичные сцены боев и милые семейные зарисовки.

Таро Сакамото — любящий муж и заботливый отец, который воспитывает маленькую дочь Хану и руководит небольшим магазином. Однако Таро хранит немало тайн — когда-то он был одним из лучших и самых опасных наемных убийц.

Сакамото уже давно отошел от дел, располнел и начал новую жизнь, но прошлое неожиданно настигает киллера. Теперь он вынужден вернуться в мир криминала — это единственный способ защитить своих близких.

«Пламенная бригада пожарных!» (3-й сезон)

Оригинальное название: Enen no Shouboutai.

Enen no Shouboutai. Студия: David.

David. Когда вышел: апрель 2025 года.

апрель 2025 года. Сколько серий: 12.

12. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.1 и 7.6.

8.1 и 7.6. Где смотреть: канал MBS.

Продолжение запутанной мистическо-детективной истории, которая набирает обороты с каждым сезоном.

Альтернативное Токио страдает от огневиков — людей, которые по неведомым причинам превращаются в безмозглых огненных монстров. Количество самовоспламеняющихся существ растет, огневики начинают угрожать спокойствию города. Для борьбы с пылающими монстрами создаются специальные пожарные бригады — частью одной из них становится парень по имени Синра Кусакабэ. Он хочет откреститься от своего темного прошлого и стать настоящим героем.

В третьем сезоне восьмая бригада (в ней и состоит Синра) объединяет силы с другими отрядами. Главная цель пожарных — выяснить, что стало причиной Великого Бедствия, произошедшего двести пятьдесят лет назад.

«Обычный роман в Цзюлуне» / «Обычный роман в Коулуне»

Оригинальное название: Kowloon Generic Romance.

Kowloon Generic Romance. Студия: Arvo.

Arvo. Когда вышел: апрель 2025 года.

апрель 2025 года. Сколько серий: 13.

13. Длительность одной серии: 25 минут.

25 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.2.

7.4 и 7.2. Где смотреть: стриминг Crunchyroll.

Романтическая и очень ностальгическая история в декорациях ретрофутуризма.

Женщина по имени Рейко живет в густонаселенном районе Коулун — это реально существовавший район Гонконга. Когда-то это место было городом-крепостью, практически неподконтрольным правительству. В начале девяностых Коулун снесли, сейчас на его месте находится одноименный парк.

Рейко работает в агентстве по продаже недвижимости и ведет вполне обычную жизнь. В какой-то момент привычные будни Рейко начинают разрушаться — вокруг происходит что-то непонятное, а саму женщину не покидает чувство дежавю. Странно выглядят и отношения, которые постепенно развиваются между сдержанной Рейко и ее коллегой — милым, но довольно дерзким Кудо.

Зрители хвалят «Обычный роман» за приятную рисовку, глубоко проработанных персонажей с интересной предысторией и грамотный баланс детективной и романтической линий.

«Ты умеешь хранить секреты?»

Оригинальное название: Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu.

Kono Kaisha ni Suki na Hito ga Imasu. Студия: Blade.

Blade. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 12.

12. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.1.

7.9 и 7.1. Где смотреть: канал Tokyo MX.

Забавная романтическая комедия, весь сюжет которой разворачивается в офисе крупной фирмы.

Вечно серьезный и собранный Масугу Татэиси работает в компании, которая продает сладости. Он трудится в отделе финансов и на дух не переносит свою коллегу из отдела планирования — уверенную в себе Юи Мицую. Никто из сотрудников офиса не предполагает, как Масугу и Юи относятся друг к другу на самом деле.

Оказывается, молодые люди уже давно встречаются и очень не хотят, чтобы об этом узнал кто-то из коллег. Из-за своей скрытности влюбленные частенько попадают в неловкие ситуации — они готовы на все, чтобы тайна их отношений так и осталась тайной.

«Дьявол может плакать» / Devil May Cry

Оригинальное название: Zenshuu.

Zenshuu. Студия: MAPPA.

MAPPA. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 12.

12. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1и 7.0.

7.1и 7.0. Где смотреть: канал TV Tokyo.

Аниме-адаптация игр серии Devil May Cry, которая пытается по-новому посмотреть на знакомых персонажей из мира франшизы. В мире «Дьявола» люди сражаются с демонами — жуткими монстрами, населяющими Преисподнюю.

В центре истории — талантливый охотник на демонов по имени Данте. Он объединяет свои силы с правительственной организацией DARKCOM, которой руководит лейтенант Мэри «Леди» Аркхем.

На протяжении первого сезона Данте, Мэри и ее команда пытаются остановить Белого Кролика — опасного демонического террориста, который хочет открыть врата между Землей и Адом.

Финальная серия шоу завершается эффектным клиффхэнгером — хорошо, что продолжение аниме может выйти уже в 2026 году.

«Полное исследование»

Оригинальное название: Zenshuu.

Zenshuu. Студия: MAPPA.

MAPPA. Когда вышел: январь 2025 года.

январь 2025 года. Сколько серий: 12.

12. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 6.8.

7.4 и 6.8. Где смотреть: канал TV Tokyo.

Новый проект легендарной студии, создавшей «Атаку титанов» и «Магическую битву». История о творческом кризисе и неуверенности в себе, которая постепенно превращается в необычное жизнеутверждающее высказывание.

Девушка по имени Нацуко Хиросе — талантливый аниматор. Не так давно она создала свой первый фильм, который сразу же стал хитом. От Нацуко ждут новых успешных проектов, но девушка не справляется с этой задачей из-за сильного стресса и выгорания.

Вскоре происходит трагедия — уставшая от вечных переработок героиня уходит из жизни… и переносится в мир аниме, наполненный ее собственными рисунками. Нацуко понимает, что способна изменить судьбу этой реальности и защитить ее от монстров — стоит только захотеть.

Лучшие аниме 2025-го: выхода каких проектов стоит ждать