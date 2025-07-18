Инсайдер сообщил подробности о новом фильме про Детстроука и Бэйна

Инсайдер Умберто Гонсалес сообщил, что сценарий фильма про антигероев вселенной DC Детстроука и Бэйна уже готов. По данным журналиста, руководители DC Studios Питер Сафран и Джеймс Ганн получили его и ознакомятся в скором времени.

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Ранее СМИ сообщали, что сценаристом ленты выступил Мэттью Ортон — один из авторов сериала «Лунный рыцарь» и «Капитан Америка: Новый мир». Кто станет режиссёром проекта и сыграет главные роли, пока неизвестно.

Бэйн и Детстроук — известные антигерои в комиксах DC. Персонажи уже не раз появлялись на экранах. Бэйн выступил главным злодеем в фильме «Темный рыцарь: Возрождение легенды» Кристофера Нолана, где его сыграл Том Харди («Веном»). Детстроук же популярен в телевизионных адаптациях комиксов DC: он появлялся в сериалах «Стрела», который транслировался на канале The CW, и в «Титанах» HBO Max.