Сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом превысили $400 млн

Мировые сборы фильма «Формула-1» с Брэдом Питтом достигли $ 400 млн. Такого результата картина добилась за три недели проката.

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Таким образом, «Формула-1» стала самой кассовой картиной 2025 года среди оригинальных фильмов — картин, которые не являются сиквелом или ремейком другого фильма. C учётом того, что бюджет ленты составил около $ 200 млн, ей необходимо собрать ещё примерно $ 100 млн, чтобы начать приносить прибыль. Фильм также может стать первым кассовым успехом компании Apple после череды провалов: «Убийцы цветочной луны» и «Наполеон» не смогли окупиться в кинотеатрах.

Лента рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Премьера картины состоялась 27 июня.