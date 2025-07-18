Агент Клир вернется в сериале Marvel

Издание Deadline сообщило, что один из персонажей фильма «Человек-паук: Нет пути домой» появится в другом проекте Marvel. Речь идёт об агенте Клире, которого снова смогут увидеть зрители в сериале «Чудо-человек».

© Чемпионат.com

Персонажа вновь сыграет Ариан Моайед («Наследники»). В фильме «Человек-паук: Нет пути домой» Клири работал в Департаменте по контролю за ущербом, который отвечает за устранение последствий событий, вызванных действиями супергероев. В картине он расследовал события, связанные с раскрытием личности Человека-паука. Он также появлялся в другом шоу Marvel «Мисс Марвел». Что именно будет делать персонаж в новом сериале, пока неизвестно.

«Чудо-человек» выйдет на стриминговом сервисе Disney+ в декабре. Главную роль сыграл Яхья Абдул-Матин II — звезда «Аквамена» с Джейсоном Момоа и сериала «Хранители».