Появились постеры с героями фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал»

Компания Focus Features представила постеры с героями фильма «Аббатство Даунтон: Большой финал». Премьера картины состоится 12 сентября.

© Чемпионат.com

Действие «Аббатства Даунтон» происходит в начале XX века в вымышленном загородном поместье в Йоркшире. В центре сюжета — история жизни аристократической семьи Кроули и её прислуги. В новом фильме Леди Мэри Кроули принимает решение о разводе, из-за чего вся её семья попадает в скандал и сталкивается с денежными трудностями.

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

© Focus Features

«Аббатство Даунтон» — культовый сериал, который транслировался с 2010 по 2015 год на канале ITV. За это время шоу получило 69 номинаций на премию «Эмми», из которых взяло 16 наград. По сериалу вышло два полнометражных фильма, а третья лента завершит историю знаменитого шоу.