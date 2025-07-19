Найден актер на роль маленького Джейсона Вурхиза в приквеле «Пятница, 13-е»

Издание Deadline сообщило, что актёр Каллум Винсон («Чаки») сыграет в приквеле франшизы «Пятница, 13-е». Ему досталась роль маленького Джейсона Вурхиза — знаменитого маньяка из культовой серии фильмов.

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Сериал получил название «Хрустальное озеро». Он расскажет о событиях, которые привели к появлению Джейсона и последующим убийствам подростков в лагере. Роль матери маньяка досталась актрисе Линде Карделлини («Зелёная книга»). Ранее стало известно, что в шоу снимется Уильям Кэтлетт («Реальная история»).

Шоураннером «Хрустального озера» станет Брэд Кейн. Ранее он работал над сериалами «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.