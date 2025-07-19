Топ-4 киноновинки, которые уже есть в Сети

Медсестра скрывает евреев в доме их врага, автослесарь мечтает о красивой жизни, известный доктор из Германии селится посреди Тихого океана, а авантюристы ныряют на дно морское за антиквариатом 13-14 веков. Пережидаем июльские дожди за просмотром кино, доступного в сети.

© кадр из фильма «Что скрывает Ирен?»

Что скрывает Ирен? (18+)

Режиссёр: Луиз Аршамбо

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.7

Время: 2 часа 1 минута

О чём фильм. На дворе Вторая мировая война и Польша, оккупированная немцами. Юная, 19-летняя, Ирен Гут (Софи Нелисс) служит домработницей в поместье высокопоставленного немецкого офицера Эдуарда Рюгемера (Дюгрей Скотт). Обслуживая хозяина и его гостей, она узнаёт, что захватчики намерены ликвидировать одно из еврейских гетто. Она намерена спасти хотя бы часть людей и предлагает спрятаться им там, где оккупанты и не подумают искать - в доме её хозяина. Это решение навсегда меняет её жизнь и судьбу 12 беззащитных людей.

Что интересного. Эта картина - не фантазия сценариста. Фильм основан на реальной истории юной медсестры Ирен Гут-Опдайк. В годы Второй мировой войны ей удалось спасти несколько еврейских семей. Кстати, для актрисы Софи Нелисс это роль уже вторая в военной драме. Зрители могут помнить её по фильму "Воровка книг" (12+) 2013 года. Тогда 13-летний подросток сыграла 9-летнюю Лизель, для которой чтение книг стало жизненной потребностью. "Что скрывает Ирен?" фильм не столько о войне, сколько о надежде, совести, справедливости, силе духа и о том, что даже под страхом смерти можно оставаться человеком.

Кому не понравится. Тем, кто хотел этот вечер провести в лёгкой непринуждённой атмосфере, поедая поп-корн и перекидываясь шутками с друзьями. С этой картиной такого настроения не получится.

Хозяин (18+)

Режиссёр: Юрий Быков

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.3

Время: 2 часа 3 минуты

О чём фильм. Автослесарь Иван Меньшов (Артём Быстров) со своей семьёй становится свидетелем аварии на трассе. В разбитом автомобиле он видит мужчину, которому нужна помощь и спасает его. Пострадавшим оказывается влиятельный силовик Дмитрий Родин (Олег Фомин). Между ними завязывается дружба, выгодная для двух сторон. Скоро этот дружеский союз делает семью Меньшова богаче и окунает её в элиту общества, но затем превращает жизнь автослесаря в череду неприятностей, погружая Меньшова и его семью в ад.

Что интересного. Съёмки фильма завершились 15 августа, в день, когда его режиссёру Юрию Быкову исполнилось 40 лет. Натурные съёмки проходили в Карелии в окрестностях Петрозаводска. Сценаристом выступил сам Юрий Быков. Он не стал писать длинных диалогов, взамен использовал короткие, хлёсткие и ёмкие фразы. Мировая премьера "Хозяина" состоялась в ноябре 2023 года на международном кинофестивале в Женеве. В феврале того же года картину могли оценить участники Берлинского кинофестиваля. Также фильм стал лучшим в главной конкурсной программе на Белградском кинофестивале FEST. Он получил награду "Белградский победитель". Также фильм показывали в Сербии, Аргентине, Австралии и Румынии. В России его можно увидеть только в сети.

Кому не понравится. Тем, кто не может смириться с несоответствием историческим событиям, на которые претендуют некоторые сцены в фильме. Также некоторым финал может показаться фальшивым, неправда подобным. Ведь, когда ты смотришь картину об изнанке жизни, то и финальную сцену хочешь видеть более правдоподобной.

Эдем (18+)

Режиссёр: Рон Ховард

Рейтинг на "КиноПоиске": 6.6

Время: 2 часа

О чём фильм. Доктор Фридрих Риттер (Джуд Лоу) и его спутница Дрой Штраух (Ванесса Кирби) сбегают от буржуазных ценностей Германии 30-х годов 20 века. Они убеждены, что образ жизни людей в цивилизации разъедает истинную природу человека. Они селятся на один из необитаемых Галапагосских островов - Флориана. Фридрих с головой уходит в написание манифеста, а Дора лечит свой рассеянный склероз медитациями. Об их новом образе жизни узнают другие и селятся с ними по соседству. Супруги Маргарет (Сидни Суини) и Хайнц (Даниэль Брюль) Виттмеры с сыном Гарри (Джонатан Титтель), а потом и баронесса Элоиза Боске де Вагнер Верхор (Анна де Армас) с двумя любовниками и слугой. Но у неё в планах не уединённая жизнь в тиши, а строительство роскошного отеля на когда необитаемом острове. Жажда власти, интриги, отсутствие привычных удобств, обман, недоверие друг другу приводят к череде жутких убийств, тайна которых нераскрыта.

Что интересного. История этого фильма основана на реальных событиях. Режиссёр Рон Ховард опирался на два рассказа от реальных участников тех событий и противоречивые сообщения редких гостей острова. Прежде чем приступить к съёмкам он 15 лет изучал материалы. Некоторые реальные события он даже смягчил, чтобы они казались зрителю правдоподобными. Кстати, несмотря на то, что действия происходят на Галапагосских островах, основные съёмки проходили на Золотом Берегу Австралии в Квинсленде. Но на эпизодах с пейзажами зритель увидит действительно Галапагосские острова.

Кому не понравится. Тем, кого совсем не интересуют человеческие драмы и социальные эксперименты в сложных условиях. Не зайдёт он и тем, кому скучно наблюдать за историями о простых истинах даже на фоне невероятно красивой природы.

Криминальные элементы (18+)

Режиссёр: Кан Юн-сон

Время: 11 серий по 60 минут

О чём сериал. Уезд Синан Южная Корея. В 1977 году слухи о затонувшем корабле с сокровищами не дают спать спокойно ни одному жителю провинции. Бывший контрабандист, его племянник и куратор элитного арт-клуба затевают рискованную игру. Они собирают команду искателей приключений и аферистов и стремятся первыми добраться до заветного корабля на морском дне, обгоняя конкурентов.

Что интересного. В основе сценария сериала лежит цифровой комикс (вебтун) "Боль" автора юн Тхэ-хо. Прежде чем комикс дождался своей экранизации, он преодолел отметку 100 млн просмотров. Режиссёр и сценарист Кан юн-сон адаптировал первоисточник полтора года. Он не только сохранил сюжетную линию, но и расширил истории и мотивацию персонажей. Кстати, и эта история не полный вымысел. В 70-х годах прошлого века у побережья Синан и правда обнаружили затонувший корабль с ценным грузом. В стране это событие спровоцировало "золотую лихорадку".

Кому не понравится. Тем, кто скептически относится к южнокорейским дорамам, считая их либо слишком слезливыми, либо чересчур жестокими. А так же тем, кто убеждён, что сокровища с затонувших кораблей должны принадлежать обществу, а не горстке авантюристов, пытающейся нажиться на антиквариате.