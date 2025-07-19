Стартовали съемки фильма «Отверженные» с Венсаном Линдоном

Съемки фильма «Отверженные» (Les Misérables) стартовали 17 июля 2025 года в Бордо, Франция. Новой экранизацией романа Виктора Гюго занимается Studiocanal, режиссерское кресло занял Фред Кавайе («Игра», «Прощайте, месье Хаффманн»), который написал и сценарий.

© кадр из фильма «Дневник горничной»

Венсан Линдон («Титан», «Второй акт») исполняет главную роль Жана Вальжана, который из закоренелого бывшего каторжника, нарушившего условия условно-досрочного освобождения, превращается в великодушного промышленника. Тахар Рахим («Мавританец», «Месье Азнавур») сыграет заклятого врага Вальжана, инспектора Жавера, который одержимо ищет его. Бенжамен Лаверн («Братья по нотам», «Жанна Дюбарри») и Камиль Коттен («Десять процентов», «Тони и ее семья») сыграют злобных трактирщиков месье Тенардье и мадам Тенардье, а Ноэми Мерлан («Тар», «Портрет девушки в огне») сыграет трагическую фигуру Фантины, чью дочь, Козетту, Вальжан принимает как свою собственную после смерти матери.

В касте также заявлены Вассили Шнайдер (Мариус), Меган Нортэм (Козетта), Мари Коломб (Эпонина), Саид Эль Алами и другие.

Съемки в Бордо продлятся до августа, а в сентябре переместятся на студию Бри-сюр-Марн и завершатся в Париже в ноябре этого года. Фильм выйдет во французский прокат 11 ноября 2026 года.